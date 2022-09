Mali: le concert de Didi B annulé à cause de l’affaire des « 49 soldats détenus »

La tension continue de monter entre Ivoiriens et Maliens en raison de l’affaire des 49 soldats détenus sur la terre d’Assimi Goita. Pour preuve, le concert du rappeur Ivoirien Didi B initialement prévu à Bamako pour le 24 septembre prochain vient d’être annulé en raison des nombreuses menaces de boycott qui résonnent sur la toile.

Le rappeur ivoirien qui a le vent en poupe depuis la sortie de son album « Mojo trône 2 » ne sera plus au Mali le 24 septembre prochain comme prévu. Le concert de Didi B a été finalement reporté à une date ultérieure en raison des nombreuses réactions qui circulent sur les réseaux sociaux du côté du Mali depuis l’annonce de l’évènement.

L’information a été donnée par les organisateurs du concert dans un communiqué rendu public ce week-end. « Africa Scène, C2c et Repat Agency ont analysé profondément et en détail les réactions sur les réseaux sociaux quant à la tenue du concert de l’International Rappeur Didi B à Bamako initialement prévu le 24 septembre 2022 à la place du cinquantenaire. Nous voulions à travers ce projet, remettre l’Art dans son vrai contexte à savoir, celui de rassembler les peuples et non de les diviser », peut-on lire sur le communiqué.

Les organisateurs ont ensuite jugé bon d’annuler le concert vu des réactions très mitigées qui circulent depuis l’annonce de la tenue du spectacle. « Nous, opérateurs culturels (maliens et ivoiriens) responsables et soucieux de créer un environnement de paix, d’amitié et de fraternité à travers l’Art, décidons de reporter le concert de sensibilisation « Même Peuple » de Didi B à une date ultérieure », ont-ils annoncé.

Pour rappel, ce report du concert de Didi B n’est pas le premier à cause de l’affaire des 49 soldats Ivoiriens détenus au Mali. Il y a quelques jours, la chanteuse malienne Mariam Ba Lagare avait été également contrainte d’annuler son concert à Abidjan.