Mali: le chanteur Salif Keïta nommé « conseiller spécial » auprès du Président de transition

L’éminent artiste malien Salif Keïta rejoint l’équipe de conseillers spéciaux du Président de transition, le Colonel Assimi Goïta, dans une nomination inattendue qui suscite des interrogations quant à son rôle. Cette décision intervient au milieu d’une période de changements politiques et de débats sur l’avenir du Mali.

Une annonce surprenante a secoué la scène politique malienne avec la nomination du célèbre chanteur Salif Keïta en tant que « conseiller spécial » du Président de transition, le Colonel Assimi Goïta. Le décret officialisant cette nomination a été signé par le Président lui-même et publié le 14 août 2023, faisant partie d’une liste de cinq nouveaux « conseillers spéciaux ». Bien que le rôle précis de ces conseillers n’ait pas encore été défini, la présence de Salif Keïta, artiste mondialement reconnu et symbole de la musique malienne, attire l’attention et suscite des questions quant à ses attributions potentielles.

A noter que cette nomination intervient après la démission, il y a quelques jours, de Salif Keïta, 73 ans, de l’assemblée, qui, mise en place par les militaires au pouvoir depuis 2020, fait office d’organe législatif de la transition.

- Publicité-

Salif Keïta, dont la carrière musicale a transcendé les frontières nationales, a également été un acteur engagé dans la sphère politique. Au fil des années, il a exprimé publiquement des opinions fortes et controversées, notamment envers la France, ainsi qu’en soutien aux militaires ayant pris le pouvoir au Mali à plusieurs reprises. Cette nomination pourrait refléter une tentative du Président de transition de rassembler diverses voix et perspectives dans la gouvernance du pays pendant cette période de transition cruciale.