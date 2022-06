Mali: l’armée neutralise une trentaine de terroristes lors de ses offensives aéroterrestres

L’armée malienne a annoncé avoir neutralisé une trentaine de terroristes au cours de ses dernières offensives. Malheureusement, deux soldats ont péri lors des affrontements.

« Les FAMa (Forces Armées Maliennes) ont réagi dans les actions aéroterrestres à une embuscade complexe sur l’axe Gossi – Gao cet après-midi avec un bilan provisoire de deux morts et 9 blessés côté FAMa, avec 2 véhicules détruits par des engins explosifs improvisés et du côté ennemis 7 terroristes neutralisés », a annoncé jeudi, le colonel Mariam Sagara directrice adjointe de la Direction de l’information et de Relations Publiques de Armées.

« Sur la base de renseignements précis reçus, les forces aériennes FAMa ont mené, dans la matinée du 27 mai 2022 aux environs de 6 heures, une frappe contre une base terroriste située à 03 km à l’Ouest du village de Serma, commune de Boni, région de Douentza. Le bilan de cette frappe fait état de 31 terroristes neutralisés dont des responsables recherchés », a poursuivi le responsable militaire.

Selon le colonel Sgara, « les terroristes dans de multiples actions désespérées ont ciblé les populations civiles comme suit : Massacre des chevaux des paysans dans le cercle de Djenné, abus et menaces constatés sur les populations à Youwarou et à Tara, restrictions des mouvements des moyens de transport sur le tronçon de Douentza-Boni, abus sur les forains dans la foire d’Isseye dans le cercle Mondoro ».

Le Mali est confronté à de sérieuses attaques terroristes. Cette semaine, le pays a essuyé au moins deux attaques et deux agents de la Croix-Rouge ont également été enlevés par des hommes armés.