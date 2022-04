Mali: l’armée neutralise plus de 200 terroristes dans une opération dans le centre du pays

Les forces maliennes ont indiqué avoir mené une opération d’envergure dans le centre du Mali et ont réussi à neutraliser plus de 200 combattants djihadistes. Il s’agit là d’un coup dur porté aux groupes terroristes agissant dans la région.

L’armée a déclaré vendredi que l’opération militaire de neuf jours commençant le 23 mars s’était déroulée dans la région de Moura au Sahel, une région du centre du Mali qu’elle a qualifiée de « fief terroriste ». Selon un communiqué de l’Etat-major de l’armée malienne, les soldats ont tué 203 militants, arrêté 51 personnes et saisi de grandes quantités d’armes. L’annonce indique également que plus de 200 motos ont également été détruites au cours de l’opération.

Cette annonce vient ainsi montrer le travail effectué par les forces maliennes pour combattre le terrorisme dans le pays alors même que la France qui y avait déployé ses forces, a décidé de les rapatrier sur fond de désaccords avec le gouvernement de transition du Mali.

Cette annonce intervient également après la mise en cause de l’armée malienne dans des exécutions sommaires de dizaines de civils à Moura, par des rapports de certains médias. Dans sa déclaration de vendredi, l’armée malienne a déclaré qu’elle était guidée par les droits de l’homme et le droit international, et a appelé à « la retenue contre les spéculations diffamatoires ».

Pays appauvri d’environ 21 millions d’habitants, le Mali a lutté pour contenir une insurrection djihadiste qui a émergé en 2012, avant de se propager au Burkina Faso et au Niger voisins. De vastes étendues du pays sont constituées d’une myriade de groupes rebelles et de milices, et des milliers de soldats et de civils ont été tués dans le conflit.