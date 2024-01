Mali: L’armée neutralise Abdoul Wahab Ould Choghib, un haut cadre de Daesh au Sahel

- Publicité-

Ce dimanche 21 janvier 2024, l’armée annonce avoir neutralisé Abdoul Wahab Ould Choghib, un cadre de haut rang de l’État islamique au Sahel (EIS).

Abdoul Wahab Ould Choghib, un des plus grands dirigeants de l’État islamique au Sahel (EIS), responsable notamment de la coordination des activités terroristes dans le Sahel, a été abattu par les frappes aériennes des FAMa à Inarabane, à 60 km au sud-ouest de Ménaka. Choghib était recherché depuis plusieurs années par les forces de sécurité maliennes.

Il lui est reproché d’être l’un des principaux instigateurs du massacre de centaines de civils dans la région de Ménaka entre 2022 et 2023. Une situation qui avait également occasionné le déplacement de milliers d’autres civils, même en dehors du Mali. Les forces armées maliennes ont également neutralisé plus d’une dizaine de combattants Daesh, détruit cinq véhicules lourdement armés, saisi une vingtaine de motos et récupéré un important matériel, soulignant ainsi leur ferme engagement dans la lutte antiterroriste.

La neutralisation de Abdoul Wahab Ould Choghib intervient après celle d’autres figures de ce groupe survenue à la fin du mois de novembre 2023. C’est le cas de Alwan Ould Choghib qui n’est autre que le frère de Abdoul Wahab Ould Choghib, lui aussi neutralisé durant la même période.

D’ailleurs, considéré par plusieurs plusieurs sources sécuritaires comme l’actuel émir de l’Etat Islamique au Sahel, Issouf Ould Choghib alias Aboul Barra fait également partie de la même famille. Il avait succédé à Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, dit Awas , éliminé par les forces françaises de l’opération Barkhane, en août 2021, dans la région de Gao. La neutralisation d’Abdoul Wahab Ould Choghib pourrait représenter un coup dur pour l’EIS.