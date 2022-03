Mali: l’armée française annonce avoir tué Yahia Djouadi, haut cadre d’Al-Qaïda au Sahel

« Lors de la reconnaissance de la zone qui a suivi, des munitions ont été détruites et de l’armement a été saisi », peut-on y lire. Cette annonce intervient dans un contexte de fortes tensions entre la France et les autorités de transition maliennes, qui ont conduit à l’annonce du départ des troupes françaises du pays, le 17 février.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.