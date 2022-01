Mali: l’armée détruit 2 bases et neutralise plusieurs terroristes

Dans un communiqué dimanche, les Forces Armées Maliennes ont indiqué avoir mené une opération à succès contre les groupes armés terroristes. « Les Forces Armées Maliennes (FAMa) dans leurs offensives contre les groupes armés terroristes (GAT) ont procédé, le 12 janvier 2022, à des frappes aériennes dans les zones de Sama, Sosso et Logori dans le cercle de Bankass ayant fait plusieurs morts dont le n°2 de la Katiba de Macina Ousmane Sidibé dit Bobala et plusieurs autres responsables terroristes« , indique le communiqué de l’armée.

Le bilan de l’offensive se résume comme suit : un soldat blessé, 9 terroristes neutralisés, un camion équipé de 12,7, un Pick-up équipé également de 12,7 et 01 tricycle détruits, 57 téléphones portables et plusieurs armes récupérés, 1,5 tonne d’engrais servant à la fabrication d’Engins Explosifs Improvisés (EEI) récupérée

