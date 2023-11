Mali: l’armée annonce avoir pris position dans la ville de Kidal

- Publicité-

Après des jours d’affrontements avec des rebelles, l’armée malienne a annoncé ce mardi avoir pris position dans la ville de Kidal. « Les FAMa (forces armées maliennes) ont pris position dans la ville de Kidal ce mardi », a dit l’état-major sur les réseaux sociaux.

Des années après ses défaites enchainées face aux groupes insurgés en majorité Touareg, entre 2012 et 2014, les Forces Armées Maliennes (FAMa), ont décidé de reprendre le contrôle de la ville de Kidal, un objectif du président Assimi Goita.

L’opération de reconquête de territoire lancée par les FAMa a connu plusieurs jours d’affrontements notamment les combats du samedi dernier qui ont permis à l’armée de faire une progression considérable. « Nous sommes à quelques dizaines de kilomètres de Kidal. Nous continuons notre progression pour sécuriser tout le territoire », dit un officier malien cité par LeMonde.

Cette reprise des combats qui tourne à l’avantage des FAMa, a été précipitée par le retrait en cours de la mission de l’ONU au Mali (Minusma). « Aujourd’hui nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal », a déclaré le colonel Assimi Goïta dans un message lu au cours d’un flash spécial à la télévision d’État. « Les FAMa (forces armées maliennes) ont pris position dans la ville de Kidal », a dit de son côté l’état-major sur les réseaux sociaux.

- Publicité-

Depuis son arrivée au pouvoir par un coup d’Etat, la junte militaire avec à sa tête, le colonel Assimi Goita, a toujours clamé la souveraineté de l’Etat malien. Pour les nouvelles autorités militaires du Mali, la reconquête et l’instauration de l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national, est une priorité dans le processus pour la souveraineté proprement dite. Bamako ne souhaite donc laisser aucun centime de son territoire aux mains des insurgés et; les offensives militaires sporadiques et accentuées, traduisent cette volonté de la plus haute autorité malienne.