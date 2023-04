Mali: l’armée annonce avoir neutralisé une trentaine de terroriste au centre du pays

- Publicité-

Les forces armées maliennes ont mené une opération réussie contre des terroristes dans le village de Dourou, situé à 25 km de Bandiagra dans le centre du pays. Leur intervention a permis de neutraliser 37 terroristes et de récupérer une quantité importante d’armes et de munitions.

L’état-major général des Armées du Mali, a annoncé dans un communiqué que les forces armées maliennes, ont réussi à neutraliser 37 terroristes dans le village de Dourou, dans le centre du pays, lors d’une intervention menée le lundi 24 avril 2023.

Les forces armées ont combiné leurs moyens aériens et terrestres pour cibler une vingtaine de terroristes, avant de traiter une position terroriste d’une trentaine de motos éparpillées et une dizaine de terroristes cachés dans une petite forêt. Les frappes aériennes ont permis de neutraliser 29 terroristes, tandis que les unités terrestres ont permis la neutralisation de huit autres, la récupération de 22 motos, d’armes, de munitions et de matériels de communication.

L’armée malienne a également mené une reconnaissance offensive dans plusieurs secteurs de la région de Ménaka, au nord du pays. Une action majeure menée dans le secteur de Tin-fadimata a permis d’interpeller douze terroristes et de récupérer des matériels de guerre.

Le Mali a connu une insécurité grandissante depuis 2012, malgré le déploiement de forces régionales et internationales. L’état-major général des Armées invite les mouvements signataires de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger à coordonner leurs mouvements avec les forces armées maliennes pour assurer la sécurité des populations maliennes. Cette opération réussie prouve l’engagement de l’armée malienne à lutter contre les groupes terroristes dans le pays.