Mali : l’approvisionnement en carburant plie mais ne rompt pas

Le jeudi 29 janvier, un convoi de camions-citernes a été frappé près de Kayes. L’attaque a été attribuée au Jnim (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans).

Le bilan fait état de plus d’une douzaine de chauffeurs décédés. Au moins une dizaine de militaires ont également perdu la vie lors de cet assaut.

Malgré la violence de cette attaque, la capitale, Bamako, connaît depuis près de dix jours une disponibilité du carburant qui se rapproche de la normale. Cette situation constitue une amélioration inédite depuis l’instauration, il y a cinq mois, d’un embargo imposé par des groupes jihadistes.

En revanche, l’approvisionnement en électricité reste très limité. Hors de la capitale, les arrivées de camions-citernes se font au compte-gouttes et restent insuffisantes pour couvrir les besoins locaux.

Le dispositif de rationnement qui avait été annoncé n’a pas été mis en œuvre.