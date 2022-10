Mali: la sécurité s’est fortement dégradée depuis l’arrivée de Wagner selon les États-Unis

Du retour aux États-Unis suite à une tournée en Afrique de l’Ouest, la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, a déclaré que la sécurité s’est considérablement détériorée au Mali depuis que la junte a fait appel aux mercenaires de la société russe Wagner.

La sous-secrétaire aux affaires politiques des États-Unis, Victoria Nuland, a dirigé une délégation interinstitutions en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Burkina Faso du 16 au 20 octobre 2022. La délégation comprenait la secrétaire adjointe à la Défense Céleste Wallander, le général de division de l’AFRICOM Kenneth Ekman, les secrétaires d’État adjoints Michael Heath et Gregory LoGerfo, et le directeur du Conseil national de sécurité Matthew Petit.

Dans un d’un point de presse numérique, après son retour aux États-Unis suite à cette tournée en Afrique de l’Ouest, la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques, Victoria Nuland, n’a pas partagé l’avis des dirigeants maliens qui estiment qu’il a une amélioration tangible de la situation sécuritaire. « La sécurité s’est détériorée depuis que Wagner est entré au Mali, des violations des droits ont été signalées et les soldats de la paix des Nations Unies ont été évincés », a déclaré Nuland, qui vient de rentrer aux États-Unis après une tournée en Afrique de l’Ouest. Elle a fait état d’une augmentation d’environ 30% des actes terroristes au cours des six derniers mois.

Washington en déphasage avec Bamako

Ces déclarations de la sous-secrétaire d’Etat américaine aux Affaires politiques Victoria Nuland contredisent , non seulement Bamako, mais également l’ONU. En février dernier, un Expert indépendant de l’ONU a déclaré qu’il y a une amélioration de la situation sécuritaire au mali. « Pour la première fois depuis le début de mes visites en 2018, j’ai noté une amélioration tangible de la situation sécuritaire, de la situation des personnes déplacées internes, de la situation des droits de l’homme ainsi que des dynamiques de paix endogènes, notamment dans le Centre du Mali » , avait déclaré Alioune Tine, Expert indépendant de l’ONU sur la situation des droits de l’homme au Mali.

Également, les autorités maliennes ont indiqué, à plusieurs reprises, avoir inversé la tendance sécuritaire et avoir mis en débandade les groupes djihadistes. « Le Commandement militaire, a engagé des opérations sur l’ensemble du territoire, il y’a quelques mois ce n’était pas le cas, 80 % du territoire était contrôlé par les terroristes, la tendance s’est inversée », avait indiqué, en avril dernier, l’ancien Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga.

Selon les bilans qu’avancent les autorités maliennes depuis quelques mois, notamment, après le départ des forces françaises, la situation sécuritaire du pays s’est nettement améliorée. Des offensives militaires ont été très fructueuses avec la libération d’une grande partie du territoire qui était, jusque-là, sous le contrôle des groupes armés.