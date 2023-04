Mali: la région de Ménaka dans le nord du pays, encerclée par l’Etat Islamique

La ville de Ménaka est « encerclée » par l’État Islamique au Grand Sahara, affirment des populations locales. Tous les cercles de la région sont passés désormais sous le contrôle de l’EIGS, nous rapporte le média du Mali, Studio Tamani.

Ménaka, ville au nord du Mali dans la région de Gao, non loin de la frontière avec le Niger est « encerclée » par l’État Islamique au Grand Sahara. Selon des sources concordantes rapportées par Studio Tamani, des centaines de personnes ont déjà fui leurs différents cercles. Certains seraient à Menaka ville, d’autres à Ansongo, Gao, Kidal, ou encore en Algérie et au Niger.

Cette situation était prévisible, avec l’intensification des combats entre les groupes terroristes EIGS et le JNIM, indique un chef coutumier de la zone. La convergence des forces alliés de l’État Islamique sur Ménaka est une « réelle crainte qu’il faut prendre en compte avant qu’il ne soit trop tard », alerte un élu de la région qui a requis l’anonymat.

Des habitants interpellent les autorités

« C’est un désespoir total et la situation a besoin d’une double vigilance et d’une urgence totale », déclare le Président du Conseil de cercle de Ménaka. Sidi Barka interpelle les autorités de la transition et les partenaires du Mali à faire face à la situation.

Lundi (10 avril), des éléments de Daech ont attaqué les localités de Tindermene et de Inkadewane, situées dans la région de Ménaka. Ces individus ont saccagé des boutiques et procédé à des enlèvements, nous rapporte Deutsche Welle. « J’ai vu des voitures contenant des armes lourdes notamment des douze sept. A la sortie de la ville, il y avait aussi un groupe de motocyclistes qui ont intercepté un véhicule à l’hôpital de Ménaka » témoigne un habitant qui a préféré garder l’anonymat. Contacté par la DW, le colonel major Issa Tembiné, gouverneur de la région de Ménaka, affirme qu’il n’y a pas de pression dans la ville de Ménaka et que les populations vaquent normalement à leurs occupations.