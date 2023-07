Mali : la MINUSMA victime de nouvelles attaques à l’engin explosif improvisé

- Publicité-

La Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), qui est en fin de mission dans le pays, a été la cible d’une attaque à l’engin explosif improvisé à Tessalit, dans la région de Kidal au nord du Mali. Cette attaque, la 19ème du genre depuis janvier, a entraîné la mort de cinq Casques bleus et a fait 31 blessés.

Selon un communiqué de la MINUSMA, un convoi logistique de la mission a été pris pour cible par un engin explosif improvisé à Tessalit, dans la région de Kidal, dimanche matin. Les soldats de la paix ont réagi rapidement en sécurisant le périmètre pour neutraliser l’engin explosif. Par ailleurs, le même convoi a été confronté à une explosion de mine à environ 21 km au sud-ouest du camp de Tessalit la veille, causant des dommages matériels sans faire de victimes.

La MINUSMA a condamné fermement ces attaques répétées à l’engin explosif improvisé, qui ont coûté la vie à cinq Casques bleus et blessé 31 autres. Ces attaques font partie d’une série d’incidents similaires qui ont visé la mission depuis le début de l’année. Elles surviennent alors que la MINUSMA et le gouvernement malien collaborent pour mettre en œuvre le retrait ordonné de la mission, conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui fixe la date du 31 décembre pour le retrait complet de la MINUSMA.

La MINUSMA a été déployée au Mali en 2013 pour soutenir les efforts de stabilisation du pays et protéger les civils contre les attaques terroristes. Avec plus de 15 000 hommes, elle a joué un rôle crucial dans la promotion de la paix et de la sécurité au Mali. Cependant, le mandat de la mission a récemment fait l’objet de critiques, le ministre malien des affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, affirmant que le mandat de la MINUSMA ne répondait pas efficacement au défi sécuritaire du pays.