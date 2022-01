Mali: la Minusma reprend ses services aériens après discussions avec le gouvernement

Cette situation est intervenue après que les pays de la CEDEAO ont sanctionné le Mali en fermant leurs frontières aériennes et terrestres et en imposant un embargo commercial au pays déjà en difficulté. Le Mali a également riposté en interdisant le survol de son espace aérien par des appareils en provenance de l’un des pays en question.

Après des discussions entre les autorités de la transition au Mali et les responsables de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA), la forces de paix a annoncé jeudi, la reprise de ses services aériens au Mali. Dans un communiqué, la mission a déclaré que les vols pourraient reprendre après des discussions fructueuses avec les autorités maliennes. « La Mission se félicite de l’esprit de coopération et de partenariat qui a prévalu lors de ces pourparlers », a-t-elle déclaré.

