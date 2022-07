Mali: la France et la Cedeao condamnent fermement les attaques terroristes de Kati

L’ambassade de France à Bamako a déploré et condamné les attaques perpétrées par un groupe armé, vendredi 22 juillet à l’aube, à Kati, ville-garnison dans la proche banlieue de Bamako.

Ce vendredi peu après 5hTU, des tirs de feu nourris ont été entendus dans la ville garnison de Kati, fief des militaires situé à 15 km de Bamako. « Les Forces Armées Maliennes ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste contre la caserne de Kati», a annoncé ce vendredi, les FAMa.

« L’ambassade de France au Mali déplore et condamne les attaques contre les Forces Armées Maliennes au cours de ces derniers jours. » a indiqué la représentation de l’hexagone à Bamako. « Nous manifestons notre soutien au peuple malien et présentons nos condoléances aux familles des victimes. Prompt rétablissement aux blessés. » peut-on lire sur les canaux digitaux de l’ambassade de France à Bamako.

Ce samedi 23 Juillet, la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a également réagi à travers un communiqué. « La Commission de la CEDEAO condamne avec la plus grande fermeté les attaques terroristes perpétrées. La Commission salue la bravoure et la vigilance des soldats maliens qui ont réussi à stopper cet acte odieux. » a écrit l’institution sous régionale. L’institution a réitéré « sa détermination à accompagner le peuple de la République du Mali vers une transition et une stabilité réussies. »

Jamais la base stratégique de Kati, située à seulement une quinzaine de kilomètres de Bamako, n’a été directement ciblée par une attaque jihadiste. L’ambassade américaine a également condamné « dans les termes les plus forts » ces multiples attaques armées. Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l’Union africaine, a dit de son côté encourager « tous les efforts entrepris pour la restauration de la sécurité et la réussite de la transition dans l’intérêt du peuple malien ».