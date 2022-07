Mali: le JNIM revendique l’attaque contre le camp de Kati

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) de Iyad Ag Ghali a revendiqué ce samedi, l’attaque armée menée à la veille, contre le camp militaire de Kati, l’endroit le plus sécurisé du Mali, où, réside le président Goïta et son ministre de la Défense.

On en sait un peu plus sur l’identité des assaillants qui ont perpétré une attaque contre le camp militaire de Kati, situé à quelques kilomètres de Bamako, le vendredi 22 juillet 2022.

« Le JNIM de Iyad Ag Ghali revendique l’attaque complexe du camp militaire de Kati. Or la veille, le gouvernement malien avait indexé la katiba du Macina de Amadou Koufa. Ce n’est pas contradictoire… Les 02 groupes sont faits du même métal… », rapporte le correspondant de RFI, Serge Daniel.

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans est une organisation militaire et terroriste, d’idéologie salafiste djihadiste, formée le 1ᵉʳ mars 2017 pendant la guerre du Mali.

Une attaque vigoureusement repoussée

Vendredi, l’armée malienne a annoncé avoir vigoureusement repoussé l’attaque: « Les Forces Armées Maliennes ont vigoureusement repoussé une attaque terroriste contre la caserne de Kati. C’était tôt ce matin aux environs de 05h00 avec 02 véhicules piégés bourrés d’explosifs ».

« Le bilan provisoire est de 02 assaillants neutralisés », a ajouté l’armée malienne qui a indiqué que la situation est sous contrôle.