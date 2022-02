Les chefs d’État de la CEDEAO se sont réunis à Accra, jeudi 03 février, pour un nouveau sommet extraordinaire sur la situation politique au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Sur le cas du Mali, il a été décidé du maintient de toutes les sanctions jusqu’à ce que le gouvernement de transition n’annonce les dates pour les élections devant permettre de céder le pouvoir aux civils.

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ont pris part, ce jeudi 03 février 2022, à Accra (Ghana), à un Sommet extraordinaire sur la situation sociopolitique au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Au cours de ce sommet, il a été décidé, sur le Mali, du maintien de toutes les sanctions jusqu’à ce que le gouvernement de transition n’annonce les dates pour les élections devant permettre de céder le pouvoir aux civils.

Le Président du Ghana, S.E.M. Nana Addo Dankwa AKUFO- ADDO, par ailleurs, Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, a réaffirmé l’engagement de l’Organisation à œuvrer inlassablement en faveur du retour rapide de la démocratie au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, dans l’intérêt des peuples de ces pays frères et de l’ensemble de notre Communauté. Après la cérémonie d’ouverture, les Chefs d’Etat et de Gouvernement se sont retrouvés en Session d’échanges à huis clos.

Des sanctions « très dures »

Les États d’Afrique de l’Ouest ont adopté des sanctions « très dures », 9 janvier 2022, à l’encontre de la junte au pouvoir. Ces mesures sont comparables à celles prises après le putsch de 2020. Parmi elles :

la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la Cédéao,

le gel des actifs maliens au sein de la Banque Centrale des États d’Afrique de l’Ouest,

la suspension des transactions sauf pour les produits de première nécessité et pharmaceutiques.

coupure des aides financières

rappel des ambassadeurs des pays membres au Mali

« Ces sanctions seront appliquées immédiatement. Elles seront progressivement levées uniquement après l’obtention d’un chronogramme satisfaisant qui soit finalisé », explique la Cédéao dans un communiqué.