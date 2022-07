Mali: la BCEAO annonce la levée de ses sanctions économiques et financières

Encore un ouf de soulagement pour le Mali. La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a annoncé, mardi, la levée de ses sanctions prises contre le pays, suite à la réunion de l’UEMOA en date du 09 janvier 2022.

En raison du coup d’Etat et du non respect de certaines recommandations de la CEDEAO, l’UEMOA a décidé lors de sa réunion du 09 janvier 2022, des sanctions économiques et financières contre le Mali. Plus de six (06) mois plus tard, et après la décision de la CEDEAO de lever les sanctions économiques, financières et diplomatiques contre le Mali, l’UEMOA en a fait de même, en annonçant avoir levé mardi, ses sanctions contre le pays.

« Nous avons l’honneur de vous informer de la mise en œuvre de la décision relative à la levée des sanctions économiques et financières prises à l’encontre du Mali par les instances communautaires », a déclaré Jacques Gnelbin Ningou Hlyh dans un communiqué.

Saisie par les autorités du Mali, la Cour de justice de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) avait ordonné, dans un communiqué, le 24 mars dernier, la suspension des sanctions économiques imposées au Mali par des chefs d’États et de gouvernements de l’UEMOA en date du 09 janvier 2022. Sauf que, la décision de la Cour n’a pas été respectée par l’institution financière.