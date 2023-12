Mali: la BCEAO annonce à Assimi Goïta l’ouverture d’une troisième agence auxiliaire

- Publicité-

13 décembre 2023, Jean-Claude Kassi Brou, le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), a été reçu en audience par le chef de l’Etat Malien, président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette rencontre a été l’occasion pour les deux hommes de discuter des perspectives économiques du Mali et de l’engagement de la BCEAO à soutenir le pays.

Mercredi 13 Décembre à Koulouba à la présidence Malienne à Bamako, le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État et le Gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), M. Jean-Claude Kassi BROU, ont tenue une séance en présence de plusieurs personnalités du pays. « Il était important que je vienne saluer le président de la transition. Ça a été aussi l’occasion pour faire le tour d’horizon de l’actualité économique, la situation économique financière et monétaire dans notre région […] nous avons parlé un peu de l’amélioration de l’inflation dans la région, des perspectives de croissance qui sont quand même soutenues », a déclaré Jean-Claude Kassi Brou, dont c’est la première visite depuis son entrée en fonction à ce poste en juillet 2022.

Le gouverneur de la BCEAO a également annoncé l’inauguration en 2024 à Kayes, dans l’ouest du Mali, de la troisième agence auxiliaire de la BCEAO, dont la construction est à sa phase finale. Cette agence, a-t-il souligné, viendra « renforcer le maillage des agences de la BCEAO dans tout le pays ». Poursuivant, il a indiqué que le Mali « est un partenaire bien sûr important au niveau de la banque centrale et c’est un partenariat qui se porte bien ».

Cette visite survient quelques mois après la réintégration du Mali au sein des instances de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dont l’institut d’émission est la BCEAO. Le Mali avait été suspendu de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’UEMOA à la suite du putsch d’août 2020 qui a conduit à la démission du président Ibrahim Boubakar Keïta. Mais cette visite survient également alors que le Mali envisage de mettre sur pied avec ses nouveaux alliés de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) que sont le Burkina Faso et le Niger également sous régime militaire, une alliance politique et monétaire.