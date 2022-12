Mali: Karim Keita dénonce des sanctions américaines

Exilé en Côte d’Ivoire depuis le coup d’Etat qui a renversé son père Ibrahim Boubacar Kéita, Karim Kéita a dénoncé ce jeudi 14 décembre, la décision du Trésor américain qui l’accuse de « violations des droits de l’homme » et de « corruption ».

Le Trésor américain a publié le 9 décembre, une liste de plus de quarante personnalités visées par des sanctions pour des faits de corruption et de violations des droits de l’homme. Parmi les cibles de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), l’organisme de contrôle financier du Département du Trésor, figure Karim Kéita, fils de l’ancien président malien Ibrahim Boubacar Kéita.

En effet, le Trésor a décidé de sanctionner Karim Kéita : gel des avoirs, interdiction de se rendre aux États-Unis, d’abord pour des soupçons de corruption liés aux affaires de l’achat de l’avion présidentiel et des contrats d’équipements militaires surfacturés datant de 2014.

Cette bactérie de sanctions américaines a suscité la réaction de Karim Keita, qui était jusque-là silencieux, en dépit du mandat d’arrêt international et des sanctions prises à son encontre par les autorités maliennes.

« La surprenante décision rendue publique récemment par le Trésor Américain et la conférence de presse de l’ambassade des Etats-Unis à Bamako, qui m’incrimine à tort, m’oblige ce 14 décembre 2022 à la présente clarification : mis en cause dans des procédures à finalités politiques évidentes, de présumé innocent, je suis transformé en coupable et lynché virtuellement sans autre procès que celui colporté par la clameur des médias instrumentalisés », a déclaré Karim Kéita qui dit avoir constaté que cette décision a été prise « unilatéralement, sans recoupement aucun ».

« Je tiens à réaffirmer mon innocence par rapport aux faits narrés, auxquels je suis étranger et dont l’existence est plus que douteuse. Je demeure également confiant en ce que des mécanismes internes au système Américain existent, mis en œuvre par des hommes et des femmes de grande qualité, mus par la seule quête de justice, aux convictions forgées dans les principes qui ont fait la grandeur des Etats-Unis d’Amérique. J’y aurai recours en temps utile », a-t-il martelé.