Mali : il y a trois ans, la chute d’IBK et le début de l’ère Goïta

Le 18 août 2020, une mutinerie a précipité la chute du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, élu en 2013. Trois ans après ce renversement du président démocratiquement élu, le bilan demeure mitigé tant sur le plan sécuritaire que économique.

Le mardi 18 août 2020 le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été amené par des mutins, en fin de journée, au camp de Kati, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Bamako. Cette situation fait suite à deux mois et demi de crise politique aiguë et de contestation populaire. Ainsi, le président a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi sa démission et la dissolution du Parlement et du gouvernement.

L’ère Assimi Goïta

Neuf mois après avoir poussé à la démission le président Ibrahim Boubacar Keïta puis le président de transition Bah N’Daw, le colonel Assami Goïta, qui était vice-président de la transition, prend le pouvoir, vendredi 28 mai 2021. Le colonel Assimi Goïta reproche au président Bah N’Daw et au Premier ministre Moctar Ouane, de ne pas avoir réussi à éviter les grèves nationales et les accusant de saboter la transition du pays.

Trois ans après le début l’ère Assimi Goïta la situation malienne demeure difficile. En plus des problèmes économiques et de la lutte au djihadisme qui se poursuit, des grèves générales secouent régulièrement le pays.

En Juin dernier, les Maliens ont approuvé à 97 % le nouveau projet de Constitution soumis par les autorités militaires, qui doit permettre à certains de ses membres de se présenter à la prochaine présidentielle. Ce projet de nouvelle loi fondamentale malienne renforce les pouvoirs du président, dégage les putschistes de toute poursuite judiciaire et pourrait aussi permettre à la junte de présenter certains de ses membres à la future élection présidentielle prévue en février 2024.