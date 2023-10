Mali: des rebelles annoncent avoir pris le contrôle de la base de la MINUSMA à Kidal

- Publicité-

Dans un communiqué daté du 31 octobre 2023, les rebelles du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD) ont affirmé avoir pris le contrôle des emprises abandonnées par la Minusma à Kidal, dans le nord-est du Mali.

Ce 31 octobre 2023, le CSP-PSD, un groupe rebelle actif dans le nord-est du Mali, a publié un communiqué dans lequel il déclarait avoir pris le contrôle des emprises précédemment occupées par la Mission des Nations unies au Mali (Minusma) à Kidal. Cette annonce intervient quelques heures après le départ de la Minusma de la base située à proximité de la grande ville de Kidal.

Les hostilités avaient repris fin août entre les Forces armées maliennes (Fama) et les groupes rebelles du CSP-PSD, malgré un cessez-le-feu et un accord de paix précédemment conclus avec le gouvernement malien en 2014 et 2015. Ces groupes s’opposent à la réoccupation par les Fama des camps qui étaient sous leur contrôle au moment de la signature de ces accords de paix.

L’armée malienne a également réagi à l’annonce des rebelles par le biais d’un communiqué. Elle a exprimé son regret concernant le retrait accéléré de la Minusma, soulignant que la rétrocession des emprises Minusma aux Fama n’avait pas été effectuée conformément au calendrier convenu.