Mali: «de nouveaux accords (militaires) ont été signés», Assimi Goita

La Russie a également déployé des centaines d’hommes sur le terrain dans le cadre de la formation des militaires maliens et de la sécurisation de certains lieux stratégiques. Ces décisions plutôt osées du Mali sont intervenues après que le pays sahélien a été durement sanctionné par les pays de la CEDEAO qui lui ont fermé leurs frontières et ont imposé un embargo commercial. Même l’Union européenne également a suspendu son soutien budgétaire au gouvernement malien et s’est alignée sur les sanctions de la CEDEAO.

Dans son discours à la nation à l’occasion de son 61e anniversaire jeudi à Kati, le président de la transition du Mali Assimi Goita, a évoqué la situation du pays et a assuré aux Maliens et surtout à l’armée que le Mali va revoir tous les accords de défense jadis signés par ses prédécesseurs. Cette déclaration intervient pour confirmer ce qui était déjà indiqué dans les médias. En effet le pays avait demandé la révision des accords de défense avec la France.

