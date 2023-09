Mali: crash d’un avion près de l’aéroport de Gao

- Publicité-

Un avion de type Iliouchine 76 s’est écrasé et a pris feu près de l’aéroport de Gao, dans le nord du Mali. Les médias locaux rapportent que l’appartenance de l’appareil et le nombre de victimes sont encore à déterminer.

Ce samedi 23 septembre 2023, des médias locaux ont signalé un crash d’avion près de l’aéroport de Gao, situé dans le nord du Mali. Les détails initiaux restent limités, et il est nécessaire de préciser plusieurs éléments concernant cet incident tragique.

Selon les informations disponibles, un avion de couleur blanche aurait raté son atterrissage près de l’aéroport de Gao, provoquant son écrasement. Peu de temps après l’impact, l’appareil a pris feu. Les raisons de cet accident ne sont pas encore claires, et une enquête sera nécessaire pour déterminer les circonstances exactes.

- Publicité-

L’appareil impliqué dans cet incident est décrit comme étant de type Iliouchine 76. Cependant, l’appartenance précise de l’avion et son but au moment de l’accident sont sujets à des rapports contradictoires. Al Arabiya a rapporté que l’avion appartenait à l’armée de l’air malienne et que l’accident pourrait être dû à une erreur de pilotage. Néanmoins, une confirmation officielle de ces détails est attendue.

Des équipes de sapeurs-pompiers ont rapidement été dépêchées sur les lieux pour lutter contre l’incendie et tenter de sauver d’éventuelles victimes. Cependant, à l’heure actuelle, il n’y a pas encore de données précises sur le nombre de victimes ou de survivants.