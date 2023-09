Mali – Bourem: l’armée annonce la mort de 46 hommes qu’elle qualifie de terroristes

L’armée malienne a annoncé la mort de 46 hommes armés qu’elle a qualifiés de terroristes et incendié 20 véhicules, tandis que 10 de ses militaires ont été tués et d’autres blessés à la suite de l’attaque qui a visé ce matin le camp de Bourem/Embouragne.

Au Mali, les autorités ne font plus la différence entre la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) et les groupes terroristes. Alors que le Cadre Stratégique Permanent Pour la Paix, la sécurité et le Développement (CSP-PSD) a revendiqué mardi, la prise de l’emprise de la ville de Bourem ( Région de Gao / Nord du Mali) « et des différents postes avancés des FAMas et Wagner » dans la ville, l’armée malienne a assuré avoir repoussé une attaque complexe.

Dans un communiqué publié mardi soir, l’armée malienne a assuré avoir repoussé une attaque complexe impliquant des voitures piégées qui a fait dix morts et treize blessés parmi les soldats, tandis que 46 « terroristes » ont été tués. Un haut responsable de l’armée avait auparavant déclaré à l’AFP que les troupes avaient repris le contrôle de leurs positions à Bourem avec l’aide de l’aviation.

Bourem est un nœud près du fleuve Niger et sur la route entre Tombouctou et Gao et vers Kidal, fief touareg, plus au nord. Une telle opération de la part des groupes armés confirme la faillite de l’accord de paix signé en 2015 par une alliance de groupes armés à dominante touareg entrés en rébellion contre l’Etat central en 2012, par le gouvernement et par des groupes armés loyalistes. Après des semaines de tensions grandissantes, un des signataires de l’accord dit d’Alger, la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), a indiqué lundi soir se considérer dorénavant en « guerre » avec la junte qui a pris le pouvoir par la force à Bamako en 2020.