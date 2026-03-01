Benin Web TV
Mali : Boncana Maïga, flûtiste afro-cubain, est décédé à Bamako le 28 février 2026

Le monde de la musique perd l’un de ses grands artisans : Boncana Maïga est décédé à Bamako le samedi 28 février 2026. Figure incontournable de l’afro‑cubaine, le flûtiste malien s’était imposé comme une personnalité artistique majeure, tant sur scène qu’en studio.

Mali : Boncana Maïga, flûtiste afro-cubain, est décédé à Bamako le 28 février 2026
Reconnu pour la finesse de son jeu et la maîtrise technique de la flûte, Maïga a bâti une carrière qui l’a placé parmi les musiciens les plus respectés de sa génération. Son approche mélodique et rythmique a contribué à renouveler les dialogues entre musiques d’Afrique de l’Ouest et sonorités cubaines.

Il est l’initiateur et le leader de formations devenues emblématiques, dont Las Maravillas de Mali, et il a participé à la création du projet Africando, qui a su mêler voix et cuivres autour d’un répertoire afro‑latino apprécié internationalement. Ces ensembles ont marqué les scènes africaines et francophones par leur identité sonore forte.

Outre sa présence sur scène, Boncana Maïga a également occupé une place importante en coulisses en tant que producteur. Il a accompagné et soutenu de nombreux artistes, signant des enregistrements et des productions qui ont servi de tremplin à des carrières variées.

Parcours et empreinte artistique

Tout au long de sa trajectoire, Maïga a su naviguer entre tradition et modernité, faisant dialoguer instruments locaux et arrangements inspirés par les grandes traditions cubaines. Sa flûte, souvent au cœur des arrangements, apportait une couleur unique aux compositions et offrait des lignes mélodiques reconnaissables.

Ses disques et ses productions ont circulé bien au‑delà des frontières maliennes, influençant musiciens et publics sur plusieurs continents. En studio comme en concert, son sens de l’orchestration et sa curiosité musicale ont nourri des projets collectifs qui perdurent dans les playlists et les archives sonores.

Parallèlement à ses enregistrements personnels, il s’est attaché à transmettre son savoir-faire en produisant et en accompagnant de jeunes talents, contribuant ainsi à la continuité d’une scène musicale riche et inventive. Ses formations et ses labels continuent d’alimenter la vie musicale, portant la trace de son engagement artistique

