Mali : B2Gold abaisse sa prévision de production d’or à Fekola pour 2026

Le complexe aurifère de Fekola, exploité par le canadien B2Gold, a enregistré une forte progression de sa production au Mali en 2025, avec 530 769 onces extraites, soit une hausse de 35 %. Le groupe prévoit toutefois un recul de la production en 2026, après une année marquée par la suspension prolongée des activités de Loulo-Gounkoto.

Le complexe de Fekola s’est imposé en 2025 comme la première mine d’or du Mali en termes de production. Sa performance lui a permis de dépasser Loulo-Gounkoto, le complexe exploité par Barrick, dont les opérations sont restées à l’arrêt pendant une grande partie de l’exercice. Cette progression a contribué à renforcer le poids de Fekola dans les activités minières de B2Gold. Le complexe regroupe la mine de Fekola et les opérations régionales développées autour du site, dans le sud-ouest du Mali.

Dans son rapport financier publié le 6 août, B2Gold indique cependant que la production devrait diminuer en 2026. Le groupe canadien a revu à la baisse ses prévisions pour Fekola, sans que les informations disponibles dans le document transmis ne précisent le nouveau niveau attendu.

Ce recul annoncé intervient après une année 2025 particulièrement solide sur le plan opérationnel. La production de 530 769 onces représente une augmentation de 35 % par rapport à l’exercice précédent, faisant de Fekola le principal contributeur à la production aurifère de B2Gold au Mali.

La baisse anticipée en 2026 ne remet pas en cause, à ce stade, le rôle central du complexe dans le portefeuille du groupe. Elle traduit toutefois des perspectives opérationnelles moins favorables que celles enregistrées en 2025.

Le contraste avec Loulo-Gounkoto a également pesé sur le classement des principaux producteurs d’or du pays. La suspension d’une grande partie des activités du complexe a réduit sa contribution au cours de l’exercice, permettant à Fekola de prendre la première place sur le marché malien.