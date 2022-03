Mali – Assassinat de mauritaniens: Assimi Goita soupçonne un sabotage et annonce une enquête

Les autorités maliennes ont annoncé l’ouverture d’une enquête sur la disparition et l’assassinat de plusieurs ressortissants mauritaniens sur le territoire malien. Le Mali soupçonne des actes de sabotage des relations avec Nouakchott alors que la Mauritanie a exprimé sa colère.

Le gouvernement mauritanien a exprimé son mécontentement après que plusieurs mauritaniens ont été tués sur le territoire malien. Selon les informations, ce massacre aurait été commis par les forces régulières du Mali. Selon un communiqué, Nouakchott a convoqué mardi, l’ambassadeur du Mali « pour protester contre les récents actes criminels perpétrés par les forces régulières maliennes contre nos citoyens sans défense et innocents sur le territoire malien ».

A la suite de cette convocation de son ambassadeur en Mauritanie, le gouvernement malien a sorti un communiqué pour tenter d’apaiser la situation avec son voisin. « En celte circonstance particulièrement douloureuse, le Gouvernement de la République du Mali adresse au Gouvernement et au Peuple mauritaniens, ainsi qu’aux familles des disparus, sa profonde compassion et ses condoléances les plus émues », a indiqué le Mali.

« Le Gouvernement de la République du Mali condamne énergiquement ces actes criminels destinés à porter atteinte à l’excellente qualité des relations entre nos deux pays. Le Gouvernement de la République du Mali trouve, une fois de plus, troublant la survenance de ce genre d’incident malheureux au moment où ce pays frère et ami, la République Islamique de de Mauritanie apporte son soutien particulièrement pour l’approvisionnement normal des populations maliennes qui subissent les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de é CEDEAO et de l’UEMOA », soupçonne Bamako.

La Mali assure qu’il n’y a aucune preuve que les forces armées du pays soient derrière ces assassinats de mauritaniens et assure qu’une enquête sera ouverte pour situer les responsabilités et traduire les auteurs de ces actes devant la justice. « A la suite de cet incident, le Président de la Transition, SE Le Colonel Assimi GOITA a échangé avec son homologue de la République Islamique de la Mauritanie S.E Mohamed Ould Cheikh EI-Ghazouani », souligne le communiqué malien.

Notons que la Mauritanie est la principale porte d’entrée de produits de premières nécessité et autres produits d’importation au Mali depuis que les Etats voisins ont fermé leurs frontières dans le cadre des sanctions contre le Mali prises par la CEDEAO. Dans cette optique, une situation tendue entre les deux pays aggraverait l’isolement de Bamako et la situation sociale dans le pays.

« Le Gouvernement de la République du Mali, tout en soulignant les liens séculaires d’amitié et de fraternité qui ont toujours unis nos deux Peuples, remercie le Gouvernement de la République Islamique de la Mauritanie pour son accompagnement multiforme et surtout sa solidarité agissante à l’endroit de la République sœur du Mali », souligne Bamako.