Mali : arrestation de plusieurs individus soupçonnés d’activités terroristes

- Publicité-

Au Mali, l’armée annonce avoir mené plusieurs opérations visant à contrer des menaces potentielles. Ces efforts ont abouti à l’arrestation de plusieurs individus soupçonnés d’activités terroristes, ainsi qu’à la saisie d’une quantité significative d’armes et de munitions.

Dans un communiqué datant du 18 septembre 2023, l’état-major général des armées du Mali informe l’opinion de l’évolution de la situation des opérations dans la zone de Léré, secteur n°3 dans le cadre de l’opération Maliko. Selon ledit communiqué, « les Forces Armées Maliennes (FAMa) sont actuellement en état d’alerte dans le secteur n°3 de l’opération Maliko pour défendre leurs positions et garantir la paix et la sécurité des populations locales. La mission première des FAMa dans cette opération consiste à éliminer la menace ennemie, à dissuader toute action hostile et à assurer la protection des civils ».

Dans ce sens, précise l’armée malienne : « au cours des dernières semaines, nos troupes ont mené plusieurs opérations pour contrer les menaces potentielles. Ces opérations ont entraîné la capture de plusieurs individus soupçonnés d’activités terroristes et ont permis de saisir une importante quantité d’armes et de munitions ».

- Publicité-

L’escalade se poursuit dans le nord du Mali entre les séparatistes touareg et la junte au pouvoir. Des hommes armés se sont emparés dimanche 17 septembre de deux camps militaires à Léré, ont affirmé à l’Agence France-Presse deux élus locaux. Un porte-parole de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), alliance de groupes séparatistes dominée par les Touareg, a revendiqué l’attaque. Cette escalade coïncide avec une reconfiguration sécuritaire dans le nord après le départ de la force antidjihadiste française en 2022 et celui, en cours, de la mission de l’ONU (Minusma), toutes deux poussées vers la sortie par la junte.