Mali: 65 « terroristes » neutralisés au centre-nord du pays

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé mercredi, avoir neutralisé 65 « terroristes » lors des opérations menées du 3 décembre 2022 au 25 janvier 2023 dans des territoires situés au nord du pays.

Les régions de Mopti, Douentza, Ségou, Bandiagara et Gao situées dans le centre et le nord du Mali ont été objet des opérations de protection des civils. « L’armée a effectué 62 missions offensives dont 22 aéroportées, 17 frappes aériennes, 3 opérations de frappes d’artillerie et 20 missions de reconnaissance offensives », a précisé le communiqué de l’armée malienne.

Le bilan de ces différentes opérations fait état de 65 terroristes neutralisés et 42 autres interpellés dans les secteurs de Tenenkou, Sofara, Boni, Douentza, Tessit et Ansongo.

Le communiqué a également fait état de ce que « 22 bases logistiques des terroristes ont été détruites dans les secteurs de Douentza, Boni, Bandiagara, Tessit et Ansongo, 5 véhicules, 34 motos détruits et 13 engins explosifs improvisés neutralisés ».

Le Mali fait face aux attaques terroristes depuis plus d’une décennie. Malgré les efforts des autorités locales pour éradiquer le phénomène, le terrorisme continue de faire des victimes et ne cesse de prendre d’ampleur dans le pays.