Mali : 6 soldats tués dans une embuscade près de Bamako

Au moins six soldats maliens ont été tués dans une embuscade contre un détachement de l’armée près de Bamako, la capitale, en début de semaine. Selon un élu local, cette attaque terroriste aurait également fait neuf blessés.

Les soldats sont tombés lundi 8 mai dans cette rare embuscade dans une zone proche de la localité de Badala, près de Kita, à quelque 130 km de la capitale. La source policière de l’AFP n’a pas précisé la nature de l’attaque et l’identité des assaillants.



Le bilan de six soldats tués et neuf blessés a été confirmé à l’AFP par un élu local pour qui l’attaque a été menée par des « terroristes« , terme utilisé pour désigner les djihadistes au Mali.

Riposte des soldats

L’attaque n’a pas été revendiquée à ce jour. La riposte des soldats a fait « plusieurs morts » parmi les assaillants, a ajouté la même source policière, sans plus de précisions.



Le Mali est en proie depuis 2012 à la propagation djihadiste et à une profonde crise multidimensionnelle, politique, économique et humanitaire. Les colonels arrivés au pouvoir par un putsch en 2020 et confortés par un second coup de force en 2021 ont rompu avec l’ancien allié français et ses partenaires. Ils se sont en partie tournés militairement et politiquement vers les Russes.