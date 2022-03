Mali: 16 soldats et 37 terroristes tués dans deux attaques (Bilan FAMa)

L’armée malienne a revu à la hausse le bilan humain dans ses rangs après les attaques de cette semaine contre ses positions. Plus d’une quinzaine d’hommes ont été tués dans ces attaques terroristes.

Les forces armées maliennes ont annoncé dans un communiqué mardi soir, avoir perdu 16 soldats dans les attaques survenues dans le centre de Benu et à Tessit, dans le nord-est et le centre du pays. Le premier bilan de l’armée était de quatre soldats morts et de 17 blessés dans les combats. Le bilan a donc été revu à la hausse.

D’un autre côté, le bilan des assaillants neutralisés a également été rendu public et est un peu plus précis. Selon le communiqué des FAMa, au moins trente-sept « terroristes » ont également été tués lors de l’attaque, et des armes et munitions ont été saisies.

Le Mali est en proie à des attaques terroristes depuis plusieurs années et l’armée tente de mettre fin à cette insurrection islamiste en s’engageant dans des opérations offensives depuis quelques mois. La France qui était aux côté du pays depuis neuf ans, a annoncé son retrait définitif alors que plusieurs observateurs et le gouvernement malien ont jugé inefficace sa présence militaire.