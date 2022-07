Mali: 02 Casques bleus tués dans l’explosion d’une mine dans le Nord

Deux (02) Casques bleus de la Mission des Nations unies au Mali (Minusma) ont été tués et cinq autres grièvement blessés mardi dans l’explosion d’une mine dans le nord du pays en proie à des violences jihadistes, a annoncé l’ONU.

Ce matin, un véhicule blindé d’un convoi logistique de la MINUSMA a heurté une mine sur l’axe Tessalit-Gao. Selon un premier bilan, 2 Casques bleus ont succombé à leurs blessures, et 5 autres ont été grièvement blessés suite à l’explosion.

« Ce matin, un véhicule blindé d’un convoi logistique de la Minusma a heurté une mine sur l’axe Tessalit-Gao », a indiqué l’organisation dans un communiqué. « Ce sont deux Casques bleus égyptiens » qui ont été tués, a assuré un responsable de la Minusma sous couvert de l’anonymat.

Une force d’intervention rapide a été envoyée sur les lieux et les blessés ont été évacués. La MINUSMA condamne fermement cette attaque, qui peut constituer un crime de guerre, et relève avec préoccupation l’utilisation, par les groupes et éléments terroristes, de la pose d’engins explosifs improvisés ayant pour but de paralyser les opérations de la Mission dans cette partie du Mali.