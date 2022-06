Mali: 02 agents de la Croix-Rouge tués dans une attaque armée

Dans un communiqué, la Croix-Rouge a annoncé la mort de deux de ses agents au Mali. Les deux agents sont décédés dans une attaque armée sur l’axe Koussané-Kayes dans le sud du pays, selon cette association d’aide humanitaire française.

« La Croix -Rouge Malienne a le profond regret d’informer l’opinion nationale et internationale qu’une de ses équipes en mission humanitaire à bord d’un de ses véhicules arborant l’emblème de la Croix-Rouge malienne a été attaquée le mercredi 1er juin 2022, aux environs de 18 heures sur l’axe Koussané-Kayes cercle de Kayes », indique le communiqué de la Croix-Rouge.

L’équipe victime de l’attaque armée, était composée du chauffeur, du délégué expatrié de la croix rouge Néerlandaise, de la coordinatrice de projet et du comptable. D’après le communiqué, l’attaque a été perpétrée selon les premiers témoignages par des hommes armés, qui ont surgi à moto et ouvert le feu sans sommation en direction de l’équipe.

Suite à cet incident, la Croix-Rouge déplore la perte du chauffeur et du délégué expatrié. « Les membres de l’équipe ont été profondément affectées par ce drame », note le document.

Dans sa suite, le communiqué condamne cette attaque lâche et barbare avec une plus grande fermeté et rappelle au respect de la mission humanitaire.

La situation sécuritaire reste à améliorer au Mali, malgré les efforts que fournissent les nouvelles autorités pour la sécurisation du territoire. Plusieurs régions du pays continuent d’essuyer des attaques terroristes comme la région de Kayes.