Malgré sa dette de 1,3 milliard €, voici pourquoi le Barça continue de dépenser autant sur le mercato

Invité dans l’émission After Foot RMC ce jeudi soir, le spécialiste de l’économie du sport, Pierre Rondeau, a expliqué comment fait le FC Barcelone pour dépenser autant d’argent sur ce mercato estival, malgré sa dette qui est toujours colossale.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le FC Barcelone est très actif sur le marché des transferts. Après avoir enregistré les arrivées libres d’Andreas Christensen et Franck Kessié, les Blaugranas ont déboursé plus de 158 millions d’euros pour s’offrir, Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Koundé. Un mercato tout feu tout flamme des Culés, qui ont pourtant une dette colossale de 1,3 milliard d’euros.

Invité dans l’émission After Foot RMC ce jeudi, le spécialiste de l’économie du sport, Pierre Rondeau, a apporté quelques éclaircissements sur les nombreuses questions que se posent les acteurs du foot concernant la situation financière du Barça. “Il y a trois choses qu’il faut savoir là dessus pour le Barça. D’un, d’où vient l’argent et comment font-ils pour en avoir autant? Deux, comment font-ils pour dépenser autant d’argent, alors qu’ils ont toujours une dette qui s’élèvent à plus de 1,3 milliard d’euros? Et trois, comment gèrent-t-ils la limitation du salary cap espagnol?” a introduit le spécialiste.

D’où vient l’argent?

Pierre Rondeau explique d’abord, que toutes les fortes sommes dépensées par le Barça sur ses nouvelles recrues seront échelonnées sur les durées de chaque contrat. Le club ne sortira donc pas les 158 millions d’euros cash de ses comptes.

“Ils (les dirigeants du club) ont réussi à négocier des contrats assez faramineux, pour avoir de gros fonds financiers. Premier élément, ils ont vendu à un fond d’investissement américain (Six Street) 25% de leurs droits TV sur 25 ans pour 600 millions d’euros cash. Deuxième élément, ils ont signé un nouveau contrat de sponsoring avec Spotify sur 4 ans, qui représentent 70 millions d’euros par an sur toute la durée du contrat. Et troisième point sur les recettes financières, ils ont vendu 49% de l’entité Barça studios (l’ensemble médiatique du club) pour l’équivalent de plus de 300 millions d’euros.”

Le FC Barcelone a donc connu d’importantes rentrées financières cet été, qui ont clairement soulagé le club, qui était proche de la faillite il y a un an. Les premières retombées de la direction de Joan Laporta sont donc déjà évidentes.

Quid de la dette du club?

Malgré ces nouveaux fonds colossaux, le Barça a encore une dette de plus de 1,3 milliards d’euros. A ce sujet, Pierre Rondeau explique: “Ils ont rééchelonné la dette. Ils avaient une dette de plus de 500 millions d’euros qu’ils devaient régler l’été dernier et pour payer cette dette à court terme, ils ont fait ce que font beaucoup de pays à l’heure actuelle. Ils ont emprunté de l’argent pour rembourser cette dette à court terme.

L’été dernier ils ont obtenu un crédit de 580 millions d’euros auprès de Goldman Sachs pour rembourser la dette qu’ils devaient régler l’été dernier et cet été. Ils doivent encore de l’argent, mais alors qu’avant, ils en devaient sur une ou deux saisons, maintenant ils en doivent sur 10, 15, 20 saisons. Ils ont donc réétaler leur dette.” On comprend un peu mieux pourquoi le club a retrouvé dernièrement une certaine sérénité financière.

Le salary sap espagnol

Actualisé plusieurs fois chaque saison, le salary cap espagnol est le montant que les clubs n’ont pas le droit de dépasser avec leur masse salariale, sous peine de devoir payer des pénalités financières. Il est calculé selon la différence entre les revenus (publicité, vente de joueurs, contrats de sponsoring, revenus des droits TV, abonnements, billetterie, primes de compétitions, etc.) et les coûts structurels (salaires des employés non sportifs, coûts d’exploitation, achats de joueurs, etc).

Pierre rondeau explique que, l’été dernier, le salary cap du FC Barcelone avait été réduit à cause de grosses pertes et des revenus à la baisse dus au Covid, mais que tout va mieux désormais pour le club catalan. “Cette saison, ils ont présenté des chiffres à la hausse, ils ont réduit leurs masses salariales, ils ont vu le salary cap s’améliorer et ils ont pu avoir plus de liberté pour dépenser”, a conclu le spécialiste.

En résumé, le FC Barcelone est encore capable de frapper quelques gros coups lors de ce mercato estival. Les Culés visent toujours le joueur de Chelsea, Cesar Azpilicueta, pour renforcer leur défense.

