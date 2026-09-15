Malanville: un policier écroué pour avoir incendié son propre commissariat afin de masquer un détournement de fonds

​Une affaire pour le moins singulière secoue les rangs de la Police républicaine à Malanville, dans le département de l’Alibori.

Un fonctionnaire de police a été placé sous mandat de dépôt après avoir délibérément mis le feu aux locaux du commissariat où il exerçait, dans le but d’échapper aux conséquences d’une malversation financière.

Selon les informations de Bip radio, ​les investigations menées à la suite du sinistre ont permis de percer à jour le mobile de cet acte d’une rare gravité. Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause avait préalablement soustrait une somme d’argent gardée dans la caisse de l’unité de police. Conscient de l’imminence de sa mise à nu, il a orchestré l’incendie du bâtiment dans l’espoir d’effacer toute trace matérielle de son forfait et de faire croire à la destruction accidentelle des fonds par les flammes.

​Démasqué par les enquêteurs malgré son stratagème, l’agent a été déféré devant les autorités judiciaires compétentes, qui ont ordonné sa mise en détention provisoire.

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Poursuivi pour détournement de deniers publics et destruction volontaire d’édifice public par incendie, il attend désormais son procès en prison.