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Bénin: l’AnPE somme les AME de fournir leur attestation de prise de service avant le 18 septembre sous peine de démission d’office

​Dans le cadre des travaux préparatoires à la mise en œuvre diligente des mesures gouvernementales d’intégration prises en faveur des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME), l’Agence nationale pour l’Emploi (AnPE) a lancé un appel ferme à l’endroit des concernés.

Edouard Djogbénou
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Bénin: l’AnPE somme les AME de fournir leur attestation de prise de service avant le 18 septembre sous peine de démission d’office
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Par un communiqué officiel signé le lundi 14 septembre 2026 à Cotonou par son Directeur général, Urbain Stanislas Amegbedji, l’agence publique demande instamment à l’ensemble des AME retenus pour servir dans les établissements scolaires publics au cours de l’année scolaire 2026-2027 d’apporter sans délai la preuve de leur présence effective au poste.

​Les enseignants concernés doivent transmettre leur attestation de prise de service via les canaux usuels, notamment par téléversement sur la plateforme numérique EducMaster ou par dépôt direct auprès des antennes départementales de l’AnPE.

La date limite impérative pour accomplir cette formalité administrative est fixée au vendredi 18 septembre 2026.

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​Tout aspirant qui n’aura pas formellement justifié sa prise de service dans ce délai imparti sera réputé démissionnaire de fait. Cette opération de contrôle vise à fiabiliser les effectifs réels déployés sur le terrain avant le démarrage des actes d’intégration administrative sous le nouveau statut d’agent public territorialisé.

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