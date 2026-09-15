Route des Pêches: l’État béninois confie la gestion de 18 restaurants au secteur privé

​Dans le cadre du développement touristique et balnéaire du cordon littoral, le gouvernement béninois a officiellement ouvert à l’exploitation privée dix-huit restaurants érigés le long de la Route des Pêches.

Publié le 14 septembre 2026, l’appel à manifestation d’intérêt convie les promoteurs nationaux et internationaux à soumissionner pour la gestion commerciale de ces infrastructures modernes, avec une date limite de dépôt fixée au 13 octobre 2026.

​Profil des soumissionnaires et critères d’attribution

​La procédure est ouverte aux personnes physiques ainsi qu’aux entreprises individuelles ou regroupées en consortiums, sous réserve de justifier d’une expérience probante dans les métiers de la restauration, de l’hôtellerie, des loisirs ou de l’animation touristique.

Les candidats doivent être à jour vis-à-vis du fisc et de la sécurité sociale, ou s’engager formellement à immatriculer une société de droit béninois avant la conclusion du contrat. Afin de diversifier les acteurs et d’enrichir l’offre de services, l’exécutif a fixé une règle stricte : un même opérateur ne pourra se voir attribuer qu’un seul établissement.

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​Les dossiers de soumission devront dépasser le cadre purement administratif en intégrant un concept gastronomique original, un plan d’aménagement et d’équipement, ainsi qu’une politique claire d’emplois locaux et de formation. Les exigences étatiques portent également sur les protocoles d’hygiène, la sécurité et la préservation de l’environnement littoral, notamment le traitement des déchets.

Une caution de soumission remboursable est requise, s’élevant à 8 millions de francs CFA pour les espaces de 75 à 85 couverts et à 10 millions de francs CFA pour les capacités supérieures.

​Calendrier des visites et calendrier de sélection

​Le calendrier opérationnel prévoit des visites techniques guidées sur le terrain les 21 et 22 septembre 2026 à partir de 10 heures, avec pour point de ralliement le carrefour Club des Rois. Les soumissionnaires disposeront ensuite d’un délai jusqu’au 13 octobre 2026 à 17h30 pour transmettre leur proposition complète en un fichier unique au format numérique.

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​La phase d’instruction des offres se déroulera du 15 octobre au 15 novembre 2026, date à laquelle sera rendue publique une première liste provisoire d’adjudicataires.

La publication des résultats définitifs interviendra quant à elle le 1er décembre 2026, scellant le choix des projets les plus à même de valoriser le patrimoine culinaire béninois et de dynamiser le pôle balnéaire national.