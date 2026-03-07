Malang Sarr proche d’une première sélection en football

Après plusieurs saisons à tenter d’obtenir une première sélection internationale, Malang Sarr semble enfin se rapprocher de son objectif. Le défenseur de 27 ans, auteur d’une très belle saison sous les couleurs du RC Lens, pourrait être convoqué pour la première fois avec le Sénégal lors du rassemblement prévu en mars.

Après plusieurs saisons à tenter d’obtenir une première sélection internationale, Malang Sarr semble enfin se rapprocher de son objectif. Le défenseur de 27 ans, auteur d’une très belle saison sous les couleurs du RC Lens, pourrait être convoqué pour la première fois avec le Sénégal lors du rassemblement prévu en mars.

Depuis plusieurs mois, le joueur n’a jamais caché son souhait de porter le maillot des Lions de la Téranga. Cette volonté affichée n’avait cependant pas encore trouvé d’écho auprès du sélectionneur Pape Thiaw, qui ne l’avait pas retenu jusqu’ici.

La donne pourrait évoluer rapidement : plusieurs sources concordantes assurent que l’ancien joueur de l’OGC Nice et de Chelsea figure sur la prochaine liste de l’équipe nationale sénégalaise.

Publicité

Des matches amicaux comme possible porte d’entrée

Le Sénégal disputera deux rencontres amicales à la fin du mois : un rendez-vous face au Pérou le 28 mars, puis un second contre la Gambie trois jours après. Ces confrontations offrent à Sarr l’opportunité d’inscrire ses premières minutes internationales avec les Lions.

Formé en France, Malang Sarr a porté les couleurs tricolores dans les catégories de jeunes, du niveau U16 jusqu’aux Espoirs, avant d’ouvrir la porte à une aventure internationale avec le Sénégal. Son parcours en club, entre Nice, Chelsea puis Lens, a visiblement pesé en sa faveur pour une convocation imminente.