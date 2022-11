Mal en point, Blaise Compaoré en passe d’être évacué au Qatar

Selon les informations rapportées par nos confrères de Jeune Afrique, l’ancien président burkinabé Blaise Compaoré qui est actuellement en exil en Côte d’Ivoire est « malade et affaibli » et doit, de ce fait, être évacué à Doha, au Qatar, ce week-end pour des soins adéquats.

L’ancien dirigeant burkinabé Blaise Compaoré est mal en point. Le fondateur du parti Congrès pour la démocratie et le progrès devrait être évacué dans les heures qui viennent au Qatar. L’information émane de Jeune Afrique qui va plus loin en précisant que l’ancien président est « malade et affaibli ».

A Doha, la capitale qatarie, Blaise Compaoré fera un contrôle médical où « il est régulièrement suivi depuis l’opération au cerveau qu’il a subi en 2021 » . Pour ce déplacement, Blaise Compaoré sera accompagné de son épouse Chantal Compaoré, a indiqué le média.

Blaise Compaoré (71 ans) est en exil en Côte d’Ivoire depuis sa chute, suite à l’insurrection populaire du 30 octobre 2014. Condamné à perpétuité dans l’affaire portant assassinat de l’ancien président Thomas Sankara et ses compagnons, Blaise Compaoré est activement recherché par la justice burkinabé.

Mais qu’à cela ne tienne, le patron du Congrès pour la démocratie et le progrès est revenu au Burkina il y a quelques mois, au nom de la réconciliation, sur invitation de l’ex-président de la transition, Paul-Henri Damiba, pour participer à une réunion de haut niveau, qui, malheureusement, n’a pas produit le résultat escompté. Son retour à polémique au Burkina a été de courte durée. De retour dans son pays d’exil, il a adressé une note au peuple burkinabé pour demander pardon.