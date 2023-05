Maîtriser la dynamique démographique au Bénin: des assises nationales annoncées

- Publicité-

La République du Bénin connait une forte croissance démographique liée à la fécondité. Dans la perspective de réconcilier cette croissance démographique et le développement du pays, le gouvernement a annoncé des assises nationales.

Dans la perspective de maîtriser la forte poussée démographique au Bénin, le gouvernement projette pour Septembre 2023, une assise nationale autour de la thématique croissance démographique et développement. Ces assises qui seront conduites dans une approche participative, mobiliseront la classe politique, la société civile, les universitaires, les leaders religieux, les femmes, les jeunes, les dignitaires des religions endogènes, la diaspora et les partenaires techniques et financiers.

Le gouvernement béninois juge l’utilité de ces assises par le fait qu’il faut faire la connexion entre le désir d’un bien-être collectif et le désir de procréation. Selon les chiffres officiels, entre 1979 et 2013, la population béninoise s’est accrue de 176% passant de 3,3 Millions à plus de 10 Millions.

- Publicité-

Pour le gouvernement, cette forte croissance démographique pose la problématique de l’efficacité de la politique nationale de population et notamment celle de la responsabilité responsable.

La conséquence de cette forte poussée démographique selon le gouvernement de la rupture, c’est qu’elle ne rend pas visible les efforts remarquables que fournit le peuple dans son ensemble pour l’amélioration des conditions de vie et d’existence.

Les travaux qui se dérouleront aussi bien en français qu’en langues nationales, permettront d’identifier les facteurs favorisant la forte fécondité au Bénin et les limites des réponses utilisées jusque-là pour faire face à cette dynamique démographique. Ils permettront également de formuler des mesures innovantes favorisant la transition démographique.