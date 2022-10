Mahamat Idriss Deby: « L’hydre terroriste doit impérativement être écrasée »

Le président Tchadien Mahamat Idriss Deby, a évoqué ce mardi, le décès de 4 casques bleus tchadiens dans l’explosion d’une mine à Tessalit, au nord du Mali. Cette énième attaque contre les soldats de la paix, a fait dire au chef d’Etat tchadien, combien il est important d’éradiquer le terrorisme pour la stabilité régionale.

Une attaque perpétrée lundi, avec un engin explosif improvisé contre une patrouille de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) à Tessalit, dans la région de Kidal, a entraîné la mort de quatre Casques bleus tchadiens.

Condamnée par la MINUSMA et le secrétaire général de l’ONU, cette attaque a suscité l’ire du président tchadien Mahamat Idriss Deby qui s’est incliné devant la mémoire des valeureux soldats tombés à Tessalit suite à l’explosion d’une mine télécommandée.

« Je souhaite un prompt rétablissement aux soldats blessés qui reçoivent actuellement les soins à Kidal et au Sénégal et dont nous suivons la situation de près. Le sang versé de nos soldats ne restera pas impuni », a déclaré Mahamat Idriss Deby. « Cette triste circonstance nous rappelle l’ampleur de la menace qui pèse au quotidien sur nos pays. L’hydre terroriste doit impérativement être écrasée si l’on veut éviter la déchéance de nos États », a-t-il martelé.

Dans un communiqué ce mardi, le Secrétaire général de l’ONU, a rappelé que les attaques visant les Casques bleus des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre en vertu du droit international. Il a appelé les autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de cette attaque afin qu’ils soient rapidement traduits en justice.

Plus tôt, la MINUSMA a condamné avec la plus grande vigueur l’attaque qu’elle a traité d’acte « ignoble » et salué le courage et la bravoure des Casques bleus qui risquent leur vie pour la paix. La Mission a aussi réaffirmé sa ferme détermination à continuer à œuvrer en appui à la population malienne et à ses autorités, pour le retour effectif de la paix et de la sécurité au Mali.