Magic System: Manadja raconte ce qui a failli diviser le célèbre groupe zouglou ivoirien

Considéré aujourd’hui comme un modèle pour avoir résisté et duré dans le temps, le mythique groupe Magic System a tout de même traversé des moments de crise. Dans une récente interview, Adama Fa connu sous le nom d’artiste Manadja, nous évoque ce qui a failli détruire le groupe.

Figure emblématique de la musique ivoirienne et du Zouglou en particulier, Magic System a séduit et continu de porter haut le flambeau de la côte d’ivoire et de l’Afrique sur les scènes internationales. Créé dans les années 90, ce groupe très célèbre composé de quatre membres a gardé la tête haute et ne s’est jamais disloqué contrairement aux « Salopards » ou encore «Poussins-chocs » des artistes Yodé & Siro qui se sont finalement volés en éclats.

Mais à l’instar de toute association, le groupe dirigé par A’salfo a également connu des moments de crises. Interrogé à ce propos lors de son passage sur un plateau télé, l’artiste Adama Fa reconnu sous le nom d’artiste de Manadja et membre du groupe a profité pour raconter une situation qui a failli détruire le grand groupe de zouglou « Magic System ».

« L’événement qui a failli fragiliser le groupe une fois le succès devenu évident, c’était lors de notre séparation avec notre ancien manager en 2007, Angelo Kabila. Après avoir passé tant d’années avec lui, c’est tout naturellement que la séparation n’a pas été facile, nous étions tellement habitué à lui et il parlait très bien avec chacun de nous…La chance qu’on a c’est d’avoir Asalfo pour ramener tout le monde à la raison car chacun commençait à se perdre», a-t-il révélé.

Selon Manadja, ses collègues et lui ont finalement retrouvé la flamme de l’espoir suite à un discours très musclé et fédérateur. « On peut faire mieux mais n’oublions pas que nous avons commencé ensemble et que nous sommes un groupe et en même temps une famille. Cette phrase est restée dans le cœur de chacun de nous jusqu’aujourd’hui « se rappelle le membre du groupe zouglou.

Le secret du groupe Magic System…

Lors d’une interview accordée à un média ivoirien il y a quelques mois, le leader du groupe Salif Traoré alias A’salfo avait dévoile le secret du vivre ensemble qui caractérise ce groupe formé en 1996, et composé de Manadja « Adama Fa », Goudé « Narcisse Sdoua », et Tino « Etienne Boué Bi ».

« Vous savez pourquoi le groupe Magic System ne se divise pas ? Parce que je n’ai jamais mis en tête que c’est moi qui suis le plus vu ou c’est moi qui suis le plus connu … Moi je suis A’salfo parce qu’il y a Tino, Goudé et Manadja derrière … Donc on comprend qu’on ne peut pas s’appuyer sur des gens parce qu’on est fort, mais on s’appuie sur des gens pour être fort », a expliqué le commissaire du FEMUA, faisant ainsi allusion au respect mutuel des règles éditées depuis la création du groupe.