Maëva Ghennam traite Gaëlle Garcia Diaz de ‘très faux-cul’ et met les points sur les i

Maëva Ghennam , influenceuse connue et ancienne candidate de télé-réalité, se dit bloquée à Dubaï après le début des frappes iraniennes sur les Émirats arabes unis le week-end du 1er mars 2026. Dans une vidéo et plusieurs stories Instagram largement relayées, la jeune femme de 28 ans apparaît en larmes et demande de l’aide, tandis que des tirs de missiles sont signalés sur la ville.

Maëva Ghennam, influenceuse connue et ancienne candidate de télé-réalité, se dit bloquée à Dubaï après le début des frappes iraniennes sur les Émirats arabes unis le week-end du 1er mars 2026. Dans une vidéo et plusieurs stories Instagram largement relayées, la jeune femme de 28 ans apparaît en larmes et demande de l’aide, tandis que des tirs de missiles sont signalés sur la ville.

Vivante à Dubaï, ville qui accueille de nombreux influenceurs français expatriés, Maëva Ghennam a publié des images destinées à alerter sur la situation. Selon les séquences diffusées, elle affirme être coincée et montre son passeport français dissimulé dans son soutien‑gorge. Au moment des publications, elle rapporte subir des tirs de missiles récurrents depuis près de 24 heures.

La série d’attaques sur les Émirats est décrite dans les messages et vidéos partagés comme une escalade de violence imputée à l’Iran, sur fond de ripostes liées à des frappes antérieures menées par les États‑Unis et Israël. Dubaï, généralement perçue comme une cité sûre et accueillante pour des expatriés fortunés et des créateurs de contenu, se retrouve ainsi au cœur d’un épisode de tensions internationales.

Publicité

Parcours et polémiques de Maëva Ghennam

De son vrai nom Maeva Mélissa Dora Ghennam, elle s’est fait connaître en 2018 lors de sa participation à l’émission Les Marseillais – Australia. Depuis, elle a construit une carrière d’influenceuse autour de sa notoriété télévisuelle, multiplie les apparitions médiatiques et commercialise des produits liés à son image. En 2021, elle a animé l’émission Dressing VIP, année marquée par une forte exposition médiatique et des controverses sur ses réseaux.

Maëva Ghennam est également reconnue pour ses nombreuses interventions sur la chirurgie esthétique, un sujet qu’elle évoque sans détours. Dans une de ses stories particulièrement commentée, elle parle d’une opération intime en ces termes : “J’ai un beau vagin”, ajoutant que le résultat lui donne le sentiment d’avoir “12 ans”. Ces propos ont suscité une vague de réactions et de critiques sur les réseaux sociaux.

Parallèlement à ces prises de position, la jeune femme a été impliquée dans plusieurs confrontations publiques avec d’autres créatrices de contenu. L’une des plus médiatisées l’oppose à la youtubeuse beauté Gaëlle Garcia Diaz, qui a critiqué la communication et le positionnement commercial de la marque de cosmétiques de Maëva Ghennam. Gaëlle a notamment décrit des problèmes au niveau des visuels et du site internet de la marque, estimant que le marketing n’était “pas bon”.

Publicité