Madrid : l’expulsion de Maricarmen, 87 ans, mobilise des milliers de personnes

Une foule a traversé le centre de Madrid samedi 26 septembre pour dénoncer l’expulsion de Maricarmen Abascal, devenue en quelques jours un symbole de la crise du logement en Espagne. La mobilisation a été organisée trois jours après le départ forcé de cette retraitée de 87 ans de l’appartement où elle vivait depuis 1956.

Les estimations de participation divergent fortement. La délégation du gouvernement central à Madrid a recensé 25 000 manifestants, tandis que les organisateurs en ont revendiqué 300 000, selon l’agence EFE. Depuis l’hôpital, Maricarmen a transmis un message demandant une modification de la loi afin d’éviter que d’autres locataires âgés ne connaissent la même situation.

Un loyer porté jusqu’à 2 650 euros

L’expulsion a été exécutée mercredi 23 septembre, à la quatrième tentative. Des images diffusées par Reuters montrent la locataire évacuée sur une civière, alors que des policiers tenaient à distance les personnes venues la soutenir.

Selon El País, le propriétaire avait voulu faire passer son loyer mensuel de 500 à 2 650 euros, avant de réclamer 1 650 euros. La pension de Maricarmen s’élève à 1 350 euros par mois. La locataire avait obtenu gain de cause en première instance, mais cette décision a ensuite été renversée en appel et son recours devant la Cour suprême n’a pas abouti.

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L’affaire était déjà connue des institutions madrilènes. Un compte rendu officiel du conseil municipal mentionnait dès octobre 2025 l’ancienneté de Maricarmen dans ce logement et la mobilisation de son quartier pour empêcher son expulsion.

Après la marche de samedi, les organisateurs ont appelé à installer un campement à la Puerta del Sol. Leur revendication immédiate porte sur une protection accrue des locataires vulnérables face aux hausses de loyer et aux expulsions.