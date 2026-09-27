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Face aux violences xénophobes, 105 Nigérians rentrent d’Afrique du Sud

Cent cinq Nigérians, dont 23 enfants, sont arrivés à Lagos jeudi 24 septembre après avoir quitté l’Afrique du Sud. Ce nouveau retour intervient dans un contexte de violences xénophobes et de pressions visant les étrangers dans le pays.

Ousmane Traoré Samba
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Le groupe, composé de 82 adultes et 23 enfants, a voyagé à bord du vol SA060 de South African Airways. L’avion a atterri à 20 h 30, selon un communiqué du ministère nigérian des Affaires étrangères publié le 25 septembre.

Les billets de 100 passagers ont été financés grâce à un don de 265 854 dollars de la Redeemed Christian Church of God (RCCG). Cette enveloppe doit couvrir au total 500 billets aller simple. Un ressortissant nigérian a pris en charge le voyage des cinq autres personnes du groupe.

À leur arrivée, les rapatriés ont été accueillis par des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la Commission des Nigérians de la diaspora, de l’Agence nationale de gestion des urgences et de l’organisme chargé de la lutte contre la traite des personnes.

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Début septembre, Abuja avait demandé une réponse de l’Union africaine face aux attaques visant des migrants africains en Afrique du Sud. Le ministère indique que d’autres Nigérians en difficulté suivent encore les vérifications préalables avec le consulat et les autorités sud-africaines avant de prochains départs.

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