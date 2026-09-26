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Affaire Kémi Séba: la stratégie de la défense face à la demande d’extradition vers Cotonou

​Le feuilleton judiciaire entourant l’activiste panafricaniste Kémi Séba a pris un tournant diplomatique devant les tribunaux sud-africains.

Edouard Djogbénou
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Affaire Kémi Séba: la stratégie de la défense face à la demande d’extradition vers Cotonou
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Lors des audiences tenues le mercredi 23 septembre 2026, le collège d’avocats a formellement contesté la demande d’extradition émise par la justice béninoise. Les avocats de l’opposant plaident pour que leur client, s’il doit faire l’objet d’un transfèrement, soit remis aux autorités de Niamey, arguant de sa nationalité nigérienne.

​Poursuivi à Cotonou pour des faits présumés d’apologie de coup d’État et d’attente à la sûreté de l’État, Kémi Séba tente, par l’entremise de ses conseils, de déplacer l’épicentre du dossier.

En sollicitant son expulsion vers le Niger, la défense cherche manifestement à positionner l’activiste dans un environnement politique plus favorable à sa cause. Cette ligne de défense transforme la comparution technique devant les cours sud-africaines en une véritable confrontation de principes de souveraineté.

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​Bras de fer diplomatique entre Cotonou et Niamey

​Face à ces manœuvres, l’État béninois reste ferme et maintient l’intégralité de sa requête aux fins d’extradition, invoquant sa souveraineté judiciaire, la compétence de ses tribunaux et la primauté du droit pour instruire les faits reprochés à l’activiste.

De son côté, le Niger se retrouve placé face à une équation diplomatique délicate, pris entre la protection accordée à une figure marquante des mouvements souverainistes actuels et le risque d’envenimer davantage les relations déjà sensibles avec ses voisins de la sous-région.

​Le délibéré de la justice sud-africaine est désormais particulièrement scruté. Les magistrats devront trancher si la citoyenneté nigérienne prévaut pour dicter le lieu de renvoi ou si la demande formelle d’extradition déposée par Cotonou sera confirmée, mettant un terme à une procédure judiciaire devenue une tribune géopolitique continentale. 

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