Madagascar : un manuel pratique pour renforcer la protection des journalistes

Une organisation non gouvernementale malgache, Ilontsera, vient de publier un guide pratique destiné aux rédactions pour renforcer la sécurité des journalistes. Le document intervient dans un contexte où les reportages sensibles et les mobilisations politiques exposent fréquemment les professionnels de l’information à des pressions et à des risques accrus.

Les auteurs du manuel relèvent que les reporters à Madagascar subissent diverses formes d’atteintes : recours judiciaires stratégiques, intimidations physiques ou attaques dans l’espace numérique figurent parmi les entraves recensées. Le pays reste mal classé dans les évaluations internationales de la liberté de la presse, ce qui illustre la fragilité du métier sur place.

Coordonné par l’ancien journaliste Hervé Razafindranaivo, l’ouvrage propose une méthodologie structurée autour de quatre axes principaux. Il invite d’abord les journalistes à estimer clairement les dangers associés à chaque sujet traité, grâce à des outils d’évaluation simples et pratiques.

Ensuite, le guide traite des mesures de sécurité personnelle (choix du matériel, parcours, relations professionnelles), de la protection contre les menaces numériques et des moyens de se défendre lorsqu’un journaliste est confronté à une procédure judiciaire.

Mettre la prévention au cœur de la pratique journalistique

Face aux pressions exercées par des intérêts économiques ou politiques, beaucoup de journalistes préfèrent s’abstenir de publier certaines enquêtes, par crainte pour leur intégrité physique ou pour préserver leur emploi. Cette autocensure réduit considérablement l’espace d’information disponible pour le public.

Toki Ramilison, avocat et coauteur du guide, explique que l’un des buts essentiels est d’aider les professionnels à identifier les limites légales et à connaître leurs droits afin d’agir en toute sécurité. Il souligne que se préparer juridiquement et comprendre le cadre légal constituent des éléments clés pour limiter les risques.

Les promoteurs du manuel estiment par ailleurs que, après des années de contraintes pesant sur la presse, il est nécessaire de poser de nouvelles bases pour un secteur capable d’assurer une information libre et responsable.

À ce jour, Madagascar ne dispose toujours pas d’un dispositif législatif protégeant les lanceurs d’alerte, malgré les campagnes menées par des organisations de la société civile depuis 2018, une lacune que pointe le guide comme un frein au travail d’investigation.