Madagascar : un lycée de Tamatave héberge des familles sinistrées par le cyclone Gezani
Le passage du cyclone Gezani à Madagascar a provoqué la mort de 43 personnes et fait 427 blessés à l’échelle nationale, selon le bilan communiqué.
Si la force des vents est retombée, la situation évolue désormais vers une urgence humanitaire pour les populations touchées.
Sur la côte Est, à Tamatave, identifiée comme la région la plus durement frappée, des milliers d’habitants sont rassemblés dans des centres d’hébergement d’urgence où l’espace est surchargé.
