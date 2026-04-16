Madagascar : sécurité renforcée après des alertes sur des drones et des actions incendiaires

À Antananarivo, la salle de presse du palais d’Ambohitsorohitra était remplie mercredi 15 avril 2026 lorsque Harry Laurent Rahajason, plus connu sous le nom de Rolly Mercia, a tenu sa première conférence depuis les arrestations récentes de quatre membres de la Gen Z. Sur ce thème précis, il est resté bref : plutôt que de détailler les interpellations, il a renvoyé aux principes de séparation des pouvoirs.

Durant son intervention, le directeur de la communication a diffusé une séquence thermique montrant deux appareils en vol nocturne. Selon lui, ces images ont été prises au-dessus de la résidence du président de la Refondation, Michaël Randrianirina, dans le quartier d’Ivandry pendant la nuit du dimanche 11 au lundi 12 avril ; trois autres engins similaires auraient été repérés aux alentours.

Rolly Mercia a expliqué que ces vols pourraient répondre à une mission de repérage. Identifier le nombre d’occupants, leurs habitudes nocturnes et, point crucial, la chambre où dort le couple présidentiel. D’après lui, une telle surveillance préparerait le terrain à l’utilisation éventuelle d’un drone armé ou suicide.

Il a également évoqué des informations transmises par des services de renseignement et des administrations ministérielles, et a laissé entendre qu’une puissance étrangère pourrait être liée à ces événements.

Menace visant l’Assemblée nationale

Lors de la même conférence, il a également dénoncé un projet visant l’Assemblée nationale. D’après les renseignements cités, des individus prépareraient des actions incendiaires prévues pour ce samedi, motivées par le refus de voir perdurer cette institution.

Le responsable a affirmé que des fonds seraient distribués dans certains quartiers populaires — il a notamment cité Ambohipo et Ankatso — pour financer ces opérations.

Enfin, Rolly Mercia a précisé que, malgré les pressions de certains manifestants de la Gen Z qui réclament la dissolution de l’Assemblée, celle-ci ne sera pas dissoute dans l’immédiat.